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19 Kasım 2017 Pazar 10:16

Los Angeles’ta Trump protestosu

ABD’de yüzlerce kişi, Trump yönetimini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Los Angeles'ta Trump protestosu
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ABD’de yüzlerce kişi, Trump yönetimini protesto etmek için sokaklara döküldü.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Trump yönetimi karşıtları protesto gösterisi düzenledi. Los Angeles şehir merkezinde Refuse Facism (Faşizmi Reddet) grubunun öncülüğünde yüzlerce kişi bir araya geldi. Toplanma noktasında gerçekleşen konuşmaların ardından grup yürüyüş yaptı. Protestolar esnasında bir grup Trump destekçisi ise hem konuşmalar sırasında hem de yürüyüş esnasında protestoculara sözlü olarak sataştı. Yerel saat ile 13.00’te toplanmaya başlayan göstericiler yürüyüşe geçmeden önce konuşan organizatör Michelle Xai, milyonlarca insanın her uyandığında Trump ve Pence tarafından insanlığa karşı işlenmiş yeni bir suç gördüğünü, bunun öfke uyandırdığını ve aynı öfkenin bu kalabalığı bir araya getirdiğini söyledi. Xai, Rusya dokümanları ile ilgili olarak Trump’ın seçim kampanyasındaki kişilere mahkeme çağrısı gönderen Özel Danışman Robert Mueller’e gönderme olarak, “Magnificent Mueller (Muhteşem Mueller) size bir sihirbazlık sırrını anlatacağım. Trump ve Pence’in yok olmasını ister misiniz? Bu faşist rejimin yok olasını ister misiniz?” dedi.

Kadınların yönetimdeki yerini ve oy haklarını savunan Indivisible Suffragists Grubu Başkanı Brooke Teal Robbins ise, II. Dünya Savaşı sırasında yapılan katliamların çok basit bir düşünce ile başladığını, bunun faşizm olduğunu belirterek, bu sebeple faşizme karşı birlikte durmanın önemini vurguladı.

Hkısa müzik gösterisinin ardından yürüyüşe hazırlanan grup ile Donald Trump destekçileri arasında sözlü tartışma çıktı. Protesto grubunun içerisine giren bir Trump destekçisi, polis tarafından uzaklaştırıldı. Trump’ı destekleyen gruptan yazar Arthur Christopher Schaper, Trump’ı desteklediklerini ve Faşizmi Reddet grubuna kaşı olduklarını, ‘Faşizmi Reddet’ grubunun aslında kendisinin faşist olduğunu ve Amerikan hükümetini güç kullanarak yıkmayı amaçladıklarını söyledi. Protestocuların yürüyüşünü takip eden Trump yanlıları, yol boyunca sözlü tacizlerini sürdürdü. Protestocular ise yürüyüş boyunca “Trump’a Hayır, KKK’e (Ku Klux Klan) Hayır, Faşist ABD’ye Hayır”, “İnsanlık için Hayır, Hayır, Hayır” ve “Faşist Amerika’yı reddediyoruz” sloganları attılar.

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