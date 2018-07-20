ASAYİŞ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 09:26

LÖSEV dolandırıcılığına 3 tutuklama

Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya’da vali ve belediye başkanlarının ismini kullanarak Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) adına yardım topladıklarını söyleyip dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliden 3’ü...

LÖSEV dolandırıcılığına 3 tutuklama
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Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya’da vali ve belediye başkanlarının ismini kullanarak Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) adına yardım topladıklarını söyleyip dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) için yardım topladıkları iddia edilen kişiler tarafından dolandırıldıklarını anlayan bazı vatandaşlar, durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bildirdi. Telefon kayıtlarından zanlıların kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, M.T, M.Y, M.S. ve M.Ş.E’yi İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, M.T, M.Ş.E. tutuklanırken, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, telefonla ulaştıkları şirketlere valilik ve belediyelerden aradıklarını belirterek vatandaşlardan lösemi hastası çocukların tedavisi için yardım talep ettikleri iddia edilmişti.
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