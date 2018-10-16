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16 Ekim 2018 Salı 12:05

Lübnan’daki yüzlerce Suriyeli evlerine geri döndü

BEYRUT (İHA) – Lübnan’ın farklı bölgelerinde yaşayan yaklaşık 835 Suriyeli dün ülkelerine geri döndü.

Lübnan'daki yüzlerce Suriyeli evlerine geri döndü
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BEYRUT (İHA) – Lübnan’ın farklı bölgelerinde yaşayan yaklaşık 835 Suriyeli dün ülkelerine geri döndü.

Lübnan’ın farklı bölgelerinde yaşayan Suriyeli dün ülkelerine geri dönmek üzere yola çıkarıldı. Yaklaşık 835 Suriyeli 15 otobüse bindirilip, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHRC) talebiyle Lübnan Kızılhaç’ına (LRC) ait araçlar tarafından eskort edilerek sınırlara kadar götürüldü.

Suriyeliler, ülkelerindeki durumun istikrarlı hale gelmesinden bu yana çocuklarını Suriye’deki okullara kaydettirmek için gönüllü olarak döndüklerini söyledi. Suriyeli Ahmad Olabi, Lübnan’daki her Suriyeli mülteciye ülkemize dönmelerini öneriyorum. Durum şu anda sakin ve iyi. Umuyorum ki tüm Arap dünyasında barış hüküm sürecektir" dedi.

Lübnan’daki UNHRC sözcüsü Lisa Abou Khaled, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşleri Lübnan Güvenlik Teşkilatı ile koordine ediliyor. Mültecilerin herhangi bir sorunu olmadığını görmek için her zaman toplanma noktalarında hazır bulunmaktayız" dedi.

Lübnan’daki UNHCR’ye bir milyondan fazla Suriyeli mülteci kaydedildi. Hükumet, Lübnan’daki gerçek Suriyeli sayısının 1,5 milyon olduğunu tahmin ediyor.

Rusya, Suriyeli mültecilerin anavatanlarına dönüşünü kolaylaştırmak için bir strateji hazırladı ve Lübnan makamlarına sundu. Strateji, 890 bin mültecinin Suriye’ye dönüşünü sağlamayı amaçlıyor.
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