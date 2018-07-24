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24 Temmuz 2018 Salı 15:02

Lüks otomobil kullanan, marka giysiler giyen hırsızlık çetesi kamerada

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda lüks semtleri hedef alarak vatandaşlara korku yaşatan hırsızlık çetesi kameralara yakalandı. Lüks otomobil kullanan, marka giysiler giyen çete üyeleri soygun sırasında maske takıp, eldiven kullanıyor.

Lüks otomobil kullanan, marka giysiler giyen hırsızlık çetesi kamerada
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İstanbul’un Anadolu Yakası’nda lüks semtleri hedef alarak vatandaşlara korku yaşatan hırsızlık çetesi kameralara yakalandı. Lüks otomobil kullanan, marka giysiler giyen çete üyeleri soygun sırasında maske takıp, eldiven kullanıyor.

Anadolu Yakası’nda lüks semtlere dadanan hırsızlık çetesi, vatandaşlara korku dolu günler yaşatıyor. Caddebostan, Kalamış, Bostancı gibi semtlerde hırsızlık olayı gerçekleştiren çete, girdikleri bir apartmanda kameralara yakalandı. Görüntülerde lüks semtte bir binaya giren şahısların önce apartman kapısını açmaya çalıştıkları görülüyor. Çete üyesi 3 şahıstan 2’si dairenin kapısını açmaya çalışırken, diğeri ise etrafı gözetliyor. Kapının açılmasıyla eve giren hırsızlar, evde içinde ziynet eşyası ile bir miktar paranın bulunduğu kasayı yerinden sökerek evden çıkıyor. 3 şahıs, aldıkları kasayla birlikte kendilerini dışarıda bekleyen otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Lüks otomobil kullanan, marka giysiler giyen çete üyelerinin soygun sırasında maske taktığı ve eldiven kullandığı görülüyor.
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