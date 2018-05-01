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01 Mayıs 2018 Salı 15:07

Madende göçükte iki işçinin mahsur kaldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte iki işçinin kaldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi. İhbarın yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan ekipler ihbarın asılsız olması üzerine bölgeden ayrıldı.1 Mayıs Emek...

Madende göçükte iki işçinin mahsur kaldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi
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Zonguldak’ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte iki işçinin kaldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi. İhbarın yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan ekipler ihbarın asılsız olması üzerine bölgeden ayrıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinin gerçekleştirildiği Zonguldak’ta polis, 112 ve AFAD ekiplerine Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde kaçak olarak işletilen maden ocağında göçük ihbarı geldi.

İhbarın ardından ocakta iki işçinin yaralanması üzerine bölgeye ikinci ambulans da sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler herhangi bir bulguya ulaşamadı. Bölgede geniş çaplı arama başlatan ekipler ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca bölgeden ayrıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bölüm Mahallesi Muhtarı Gündüz Cora, “İhbar polis memurlarına gelmiş. Olayın olduğu yere geldik. Gördüğünüz gibi asılsız bir ihbarla karşılaştık. Hiçbir şeye rastlayamadık. Ama polis memuru arkadaşlar bölgede incelemelerini sürdürüyor. Bu gün aynı zamanda 1 Mayıs, işçi bayramı da kutlu olsun. İşçi bayramında dağlardayız, arama yapıyoruz. Herhangi bir göçük, yaralanma yok. Ambulanslar, Emniyet Müdürümüz, AFAD ve polis ekiplerimiz burada. Her ihtimale karşı bölgede inceleme yapıldı” diye konuştu.
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