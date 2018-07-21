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21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:32

Maganda kurşununa hedef olan su satıcısı yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen yayla şenliği sırasında havaya tabancayla açılan ateş sırasında seken kurşunlardan biri su satıcısının kafasına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.Olay, saat 00.00 sıralarında Alanya’nın...

Maganda kurşununa hedef olan su satıcısı yaralandı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen yayla şenliği sırasında havaya tabancayla açılan ateş sırasında seken kurşunlardan biri su satıcısının kafasına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Olay, saat 00.00 sıralarında Alanya’nın Gökbel Yaylası’nda 14’üncüsü düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin yapıldığı yerde meydana geldi. Kurduğu standa su satışı yapan Erhan Kutu (29), havaya tabancayla açılan ateş sırasında seken kurşunlardan biri kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kutu’nun baygınlık geçirerek yere yığıldığı fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Şenlik sorumlusu Yusuf Akın tarafından araca alınan Kutu, Kuşyuvası mevkiindeki ambulansa götürüldü. Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa alınan Kutu, burada dan da Alanya Allaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kutu, tedaviye alındı. Kutu’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırganın halen izine rastlanılmadı.
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