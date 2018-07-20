Magandalar düğünde arbede çıkarttı: 15 gözaltı

Kırıkkale’de mahalle düğününde havaya ateş açmaya çalışan magandalara polisler engel olmaya çalışınca arbede yaşandı. Yaşanan arbedede 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi’ndeki bir düğün töreninde bir grup maganda havaya ateş etmek istedi. Düğünde bulunan nöbetçi polisler ise magandaların havaya ateş etmesini engellemeye çalışınca arbede çıktı. Alkollü olduğu öğrenilen bir grup maganda nöbetçi polislere saldırdı. Bunun üzerine Çevik Kuvvet olay yerine gelerek alkollü magandalara müdahale etti. 15 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, olayı haber alır almaz gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Düğünlerde silah atılmamasıyla ilgili projemiz başladığı günkü kararlılıkla devam edecektir. Tüm vatandaşlarımız buna destek vererek düğünlerini huzur ve güven içinde yapmaya devam ediyor. O nedenle düğünlerde silahlar susacak ve canlar yanmayacak, en mutlu günler kara günlere dönüşmeyecektir. Bu kararlılığımız devam edecektir” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.