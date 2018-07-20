ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 22:58

Magandalar düğünde arbede çıkarttı: 15 gözaltı

Kırıkkale’de mahalle düğününde havaya ateş açmaya çalışan magandalara polisler engel olmaya çalışınca arbede yaşandı. Yaşanan arbedede 15 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi’ndeki bir...

Magandalar düğünde arbede çıkarttı: 15 gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kırıkkale’de mahalle düğününde havaya ateş açmaya çalışan magandalara polisler engel olmaya çalışınca arbede yaşandı. Yaşanan arbedede 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi’ndeki bir düğün töreninde bir grup maganda havaya ateş etmek istedi. Düğünde bulunan nöbetçi polisler ise magandaların havaya ateş etmesini engellemeye çalışınca arbede çıktı. Alkollü olduğu öğrenilen bir grup maganda nöbetçi polislere saldırdı. Bunun üzerine Çevik Kuvvet olay yerine gelerek alkollü magandalara müdahale etti. 15 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, olayı haber alır almaz gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Düğünlerde silah atılmamasıyla ilgili projemiz başladığı günkü kararlılıkla devam edecektir. Tüm vatandaşlarımız buna destek vererek düğünlerini huzur ve güven içinde yapmaya devam ediyor. O nedenle düğünlerde silahlar susacak ve canlar yanmayacak, en mutlu günler kara günlere dönüşmeyecektir. Bu kararlılığımız devam edecektir” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku