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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:25

Mahkeme, Ceren Hindistan’ın kızını Adli Tıp Kurumuna sevk etti

Manken ve oyuncu Ceren Hindistan hakkında, 2,5 yaşındaki kızının kemoterapi tedavisini kabul etmediği iddiasına ilişkin özel bir hastane tarafından açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, çocuğun Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.

Mahkeme, Ceren Hindistan'ın kızını Adli Tıp Kurumuna sevk etti
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Manken ve oyuncu Ceren Hindistan hakkında, 2,5 yaşındaki kızının kemoterapi tedavisini kabul etmediği iddiasına ilişkin özel bir hastane tarafından açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, çocuğun Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.

Manken ve oyuncu Ceren Hindistan hakkında, kanser tedavisi gören 2,5 yaşındaki kızı Arya’nın kemoterapi tedavisi görmesini istemediği iddialarına ilişkin hastane yetkilileri tarafından açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen duruşmada manken Ceren Hindistan ve avukatları hazır bulunurken, şikayetçi tarafın avukatı Ece Deniz Torun da yer aldı.

Duruşmada söz alan özel hastane avukatı Ece Deniz Torun, “Böbrek tümörü tedavisi sürecinde uygulanan radyoterapi işlemlerinin ardından Arya’nın kemoterapi işlemlerinin yapılmadığından yasalar gereği mahkemeye başvurulmuştur” dedi.

"Bir annenin, çocuğunun tedavi sürecini yarım bırakması söz konusu değildir"

Daha sonra söz alan Ceren Hindistan’ın avukatı Can Özede ise öncelikle duruşmanın basına kapalı yapılmasını talep ederek, “Bir annenin çocuğunun tedavi sürecini yarım bırakması söz konusu değildir. Kanser tedavisi esnasında ameliyattan önce 4 kür kemoterapi görmüştür. Ameliyat sonucu tümör çıkarılmıştır. Bu süreçten sonra ise ileride kanser riski önlenmesi için kemoterapi ve radyoterapi önerilmiştir. Öngörülen 10 seans radyoterapi sonrasında çocukta ölümcül nitelikte katedral enfeksiyonu görülmesine rağmen bu tedaviye devam edilmiştir. Çocuk bir deri bir kemik kalmıştır. Radyoterapi esnasında da enterit denilen ciddi ishal, bulantı ve kusma oluşmuştur. Bu ölümcül durum karşısında anne yasal haklarını kullanarak Arya’yı hastaneden çıkarmıştır. Küçük Arya’nın tedavisine devam edilmiştir. Çocuk sağlığına kavuşmuştur. Şu anda tedavi gördüğü bir hastane yoktur” ifadelerini kullandı.

Ceren Hindistan’ın diğer avukatı Andım Korkut da çocuğun hastanede enfeksiyon kaptığını iddia ederek, “Biz hastanenin ihmali olduğunu düşünüyoruz. Şu an da tedaviye son verilmiştir. Tüm raporları ve testleri yapılmıştır. Çocuk sağlıklıdır. Düzenli olarak doktor kontrolleri yapılmaktadır” dedi.

Hakim gizlilik kararı alarak duruşmaların basına kapalı olarak görülmesine karar verdi. Hakim, çocuğun hastaneden muayene teşhis evrakları geldikten sonra Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi. Hakim ayrıca davanın baba Ümit Aslan’a ihbarına hükmetti.

Duruşma sonrası Ceren Hindistan’ın avukatı Andım Korkut, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
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