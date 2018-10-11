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11 Ekim 2018 Perşembe 19:23

Mahkeme cinayetle ilgili keşif kararı aldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Alanyurt yolu üzerinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle alakalı mahkeme olay yerinde keşif kararı verdi.15 Ağustos 2016 tarihinde Alanyurt yolunda Beytullah Suna’yı öldürdükleri iddiasıyla haklarında...

Mahkeme cinayetle ilgili keşif kararı aldı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Alanyurt yolu üzerinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle alakalı mahkeme olay yerinde keşif kararı verdi.

15 Ağustos 2016 tarihinde Alanyurt yolunda Beytullah Suna’yı öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 1’i tutuklu 4 sanığın yargılanmalarına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık Murat K., savunmasında, suçlamaları ve cinayetti kabul etmediğini söyledi. Sanıkların avukatlarınca yapılan itirazlar üzerine mahkeme heyeti cinayet için keşif kararı aldı. 27 Aralık 2018 tarihinde cinayetin işlendiği işyerinde keşif yapılacak.

Olay, 15 Ağustos 2016 tarihinde saat 05.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde bulunan bir restoran önünde meydana geldi. Beytullah Suna, restoran önünde kimliği henüz belirlenmeyen kişilerle tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, şahıslardan biri silahıyla ateş etmeye başladı. Silahı gören Suna, kaçmaya çalışırken arkasından vücuduna isabet eden 2 kurşun yarasıyla yaklaşık 50 metre koştuktan sonra yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suna’nın olay yerinde öldüğünü belirlediler.
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