ASAYİŞ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:52

Mail order yöntemiyle 230 bin lira dolandırmaya çalıştılar

Mersin’de yaşayan 2 kişi, Konya’da bulunan bir firmadan 230 bin lira değerinde çay ve şeker siparişinin ödemesinde usulsüzlük yaptıklarından dolayı gözaltına alındı. Şahısların mail order yöntemiyle ödeme istedikleri ancak kartların sahipleri tarafından bir süre sonra kartlara bloke konulduğu ortaya çıktı.

Mail order yöntemiyle 230 bin lira dolandırmaya çalıştılar
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Mersin’de yaşayan 2 kişi, Konya’da bulunan bir firmadan 230 bin lira değerinde çay ve şeker siparişinin ödemesinde usulsüzlük yaptıklarından dolayı gözaltına alındı. Şahısların mail order yöntemiyle ödeme istedikleri ancak kartların sahipleri tarafından bir süre sonra kartlara bloke konulduğu ortaya çıktı.

Konya merkezli bir firmanın yetkilisi A.Y., 29 Eylül’de kendisine gelen telefon üzerine 230 bin liralık çay ve küp şeker siparişini Mersin’e gönderdi. Alıcı ise ödemeyi başkalarına ait banka kartları kullanarak mail-order yöntemiyle yaptı. 10 Ekim’de hesaplarından harcama yapıldığını gören kart sahipleri ise bağlı bulundukları bankaları arayarak ödemelere bloke konulmasını sağladı. Bunun üzerine firmaya para akışı olmamasından dolayı Mersin’e gelen A.Y., polise giderek şikayetçi oldu. Firma yetkilisinin ifadesi doğrultusunda yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, malların A.E. isimli bir şahsın deposuna indirildiğini tespit etti. Şahsı yakalamak için belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.E.’yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulama ve incelemenin ardından olayda M.K. isimli şahsında bulunduğu belirlendi. M.K.’de belirlenen adrese yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme ayrıca şahısların 230 bin lirayı 15 gün içinde ödemelerini de hükmetti.
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