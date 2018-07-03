Makam odasında ölen astsubayın ailesine acı haber ulaştı

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar Jandarma Karakolu’nda makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybeden askerin ailesine acı haber verildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar Jandarma Karakolu Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol (31), makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Askerler tarafından çok sevilen biri olduğu öğrenilen Bol’un Ankara’nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit Mahallesi’nde bulunan ailesine acı haber verildi. Bekar olduğu öğrenilen astsubayın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip defnedilmesi bekleniyor.