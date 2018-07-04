Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 25,9 azalma

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın ilk yarısında mal varlığına karşı işlenen suçlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 azalma yaşandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, suçun önlenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, suçlarda caydırıcılığın artırılması ve kamu vicdanının rahatlatılması amacı ile okul çevrelerinde, günübirlik evlerde ve parklarda, şüpheli şahıslar kontrol edilerek aranan şahısların yakalanması, ayrıca çalıntı araçlar ve motosikletlerin bulunmasına yönelik eş zamanlı Güven Huzur Uygulamalarının yapıldığı belirtildi. Asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilerek sokakta polisin görünürlüğünün artmasının sağlandığı kaydedildi.

Suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi amacıyla uzman personelden oluşan Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliklerinin kurulduğunun ifade edildiği açıklamada, 2017-2018 yıllarının ilk altı ayı değerlendirildiğinde, yankesicilik olayında yüzde 28,5, işyerinden hırsızlık olayında yüzde 30,3, oto hırsızlığı olayında yüzde 33,1, ikametten hırsızlık olayında yüzde 26,6, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olayında yüzde 24,6, yağma (gasp) olayında yüzde 13,8, kapkaç olayında yüzde 22,9, otodan hırsızlık olayında yüzde 29,5, dolandırıcılık olayında yüzde 8,5 oranında azalışın meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Mal varlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçlarında; alınan önleyici polislik hizmetleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmeler sonrası 2017 yılının ilk altı ayına göre yüzde 25,9 azalış sağlandı. 2017 yılının ilk altı ayında mal varlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatılma oranı yüzde 35,2 iken 2018 yılının ilk altı ayında aydınlatma oranı yüzde 4,8 artarak yüzde 40 oldu" denildi.