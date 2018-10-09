Malatya’da fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Malatya’da fuhuş, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini yapan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’da fuhuş, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini yapan şüphelilere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Yapılan operasyon sonucunda M.A., C. D. ve Fas uyruklu L.S.S., E.F., L. I. ile S. L. isimli şahıslar yakalandı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden M. A. ve C. D. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuş yapan Fas uyruklu 4 bayan ise sınır dışı edilmek üzere geçici korunma merkezine teslim edildi.