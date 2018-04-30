ASAYİŞ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 22:45

Malatya’da huzur operasyonu

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın huzuru için uygulamalara ara vermeden devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki restoran, eğlence mekanları gibi umuma açık yerler, çok sayıda...

Malatya'da huzur operasyonu
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın huzuru için uygulamalara ara vermeden devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki restoran, eğlence mekanları gibi umuma açık yerler, çok sayıda polisin katılımıyla denetlendi.

Asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile trafik ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis katıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada çok sayıda iş yeri ve otomobil kontrol edilirken, gece kulüpleri ve halka açık yerlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Uygulamanın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacında olanların caydırılması ve aranan şahıslar ile araçların yakalanması için gerçekleştirildiği belirtildi.
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