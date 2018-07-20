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20 Temmuz 2018 Cuma 00:24

Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. yönetimindeki 26 SZ 505 plakalı otomobil, S.Ö. idaresindeki...

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
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Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. yönetimindeki 26 SZ 505 plakalı otomobil, S.Ö. idaresindeki 44 KS 154 plakalı otomobille kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada Zeynep K. ile Saadet G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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