Malezyalı polisi, Filistinli bilim adamının katil zanlılarının fotoğraflarını yayınladı

Malezya polisi, cumartesi günü öldürülen Filistinli bilim adamı Fadi el-Batsh’ın öldürmekle suçlanan kişilerin fotoğrafını yayınladı.

Filistinli bilim adamı Fadi el-Batsh Cumartesi sabahı Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da öldürülmüştü. Malezya polisi, Filistinli bilim adamını öldürmekle suçlanan kişilerin fotoğrafını yayınladı. Polis, görgü tanıklarının açıklamalarına dayanarak fotoğrafların elde edildiğini bildirdi. Zanlının Avrupalı veya Orta Doğu görünümlü olduğunu bildirdi. Polis zanlıların Malezya’da olup olmadıklarının henüz bilinmediğini kaydeden polis, yerel ve yabancı kaynakların yardımına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Filisitinli bilim adamı Fadi el-Batsh, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da sabah namazına giderken iki suikastçı tarafından vurularak öldürülmüştü. Maktulün babası, oğlunun ölümünden İsrail İstihbaratı MOSSAD’ı sorumlu tutarak, Malezyalı yetkililerden olayın kısa sürede aydınlatılmasını istemişti.