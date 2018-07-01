Mali’de Fransız askerlerine bombalı saldırı

Mali’de görev yapan Fransa ordusuna bağlı devriye birliklerine düzenlenen saldırıda en az 2 Fransız askeri hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, Mali’nin Gao kentinde bomba yüklü bir aracın Mali ve Fransız askerlerinin devriyesini hedef aldığını, bombalı saldırının ardından şiddetli çatışma yaşandığını belirtti.

Afrika ülkesi Mali’de Fransız ve Malili askerlere düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 Fransız askerinin öldüğü belirtildi.

Afrika ülkesi Mali’de Fransız ve Malili askerlere düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 Fransız askerinin öldüğü belirtildi.

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