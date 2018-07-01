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01 Temmuz 2018 Pazar 16:37

Mali’de Fransız askerlerine bombalı saldırı

Afrika ülkesi Mali’de Fransız ve Malili askerlere düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 Fransız askerinin öldüğü belirtildi.

Mali'de Fransız askerlerine bombalı saldırı
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Afrika ülkesi Mali’de Fransız ve Malili askerlere düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 Fransız askerinin öldüğü belirtildi.

Mali’de görev yapan Fransa ordusuna bağlı devriye birliklerine düzenlenen saldırıda en az 2 Fransız askeri hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, Mali’nin Gao kentinde bomba yüklü bir aracın Mali ve Fransız askerlerinin devriyesini hedef aldığını, bombalı saldırının ardından şiddetli çatışma yaşandığını belirtti.
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