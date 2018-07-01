Afrika ülkesi Mali’de Fransız ve Malili askerlere düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 Fransız askerinin öldüğü belirtildi.Mali’de görev yapan Fransa ordusuna bağlı devriye birliklerine düzenlenen saldırıda en az 2 Fransız askeri hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, Mali’nin Gao kentinde bomba yüklü bir aracın Mali ve Fransız askerlerinin devriyesini hedef aldığını, bombalı saldırının ardından şiddetli çatışma yaşandığını belirtti.
Mali’de Fransız askerlerine bombalı saldırı
Afrika ülkesi Mali’de Fransız ve Malili askerlere düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 Fransız askerinin öldüğü belirtildi.