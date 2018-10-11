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11 Ekim 2018 Perşembe 10:52

Manavgat’ta 2 oto hırsızı yakalandı

ANTALYA (İHA)– Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalındıktan 9 gün sonra terk edilmiş olarak bulunan otomobili çaldığı belirlenen 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Şelale Mahallesi’nde park halinde olan 06 CNP 09 plakalı...

Manavgat'ta 2 oto hırsızı yakalandı
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ANTALYA (İHA)– Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalındıktan 9 gün sonra terk edilmiş olarak bulunan otomobili çaldığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Şelale Mahallesi’nde park halinde olan 06 CNP 09 plakalı otomobil 30 Eylül’de çalındı. Aracını yerinde bulamayan otomobil sahibi Mustafa Y. Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek çalıntı başvurusunda bulundu. 9 gün sonra ise bir vatandaşın Çeltikçi Mahallesi’nde evinin yakında birkaç gündür park halinde bir araç olduğunu bildirmesi üzerine olay yerine giden polis, plakası değiştirilmiş aracın çalınan araç olduğunu belirledi. Bulunduğunda üzerinde sahte plaka bulunan, jant ve lastikleri değiştirilen otomobilde yapılan incelemenin ardından şüphelileri belirleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Y. ve A.S.’yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.Y.’nin ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 3 adet 12 kalibre fişek ve 1 adet kelepçe, A.S.’nin ikametinde yapılan aramada ise 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği fişeği, çalınan araca ait ilk yardım çantası ve sigorta poliçesi ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda araçtan sökülen 4 adet lastik ve jant satıldığı yerden alınarak otomobil sahibine teslim edildi.

Şüphelilerden A.S.’nin Manavgat 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak suçlarından arandığı belirlenirken emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
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