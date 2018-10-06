Manavgat’ta 3 hektar tarım arazisi ve atıl durumdaki bir ev yandı

Manavgat’ta arazi temizliği yüzünden çıktığı tahmin edilen yangında 3 hektar tarım arazisi zarar gördü.
Manavgat’ın Tepeköy Mahallesi’nde çıkan yangında 3 hektar tarım arazisi zarar gördü. Yangında Ali Mustafa Erol isimli vatandaşa ait atıl durumdaki eski ev de tamamen yanarken, evin içerisinde ev sahibinin amcasının oğlu Ali Erol’a ait buğday ve saman bulunduğu bildirildi.
Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 tanker arazöz, 1 dozer, 1 ilk müdahale aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye ve 1 tanker arazöz ile müdahale edildi.Yanan arazide çok sayıda zeytin ve keçiboynuzu ağacının bulunduğu bildirildi.