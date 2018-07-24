ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 11:48

Manavgat’ta araç kurşunla olayına karışan şahıs yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 ay önce araç kurşunlama olayına karıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Manavgat'ta araç kurşunla olayına karışan şahıs yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 ay önce araç kurşunlama olayına karıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgeye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 23 Mayıs günü Kasaplar Mahallesinde S.C.’ye ait aracın kurşunlanması sonucu meydana gelen “mala zarar verme” ve “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” olayı ile ilgili T.B.’yi gözaltına aldı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve cezaevi firarisi olduğu, “uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak, silahla tehdit, mala zarar verme” suçlarından cezasının olduğu tespit edilen T.B. adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku