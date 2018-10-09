ASAYİŞ:
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09 Ekim 2018 Salı 17:08

Manavgat’ta aranan 3 kişi yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Manavgat'ta aranan 3 kişi yakalandı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.K. "hırsızlık" suçundan toplam 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası bulunan İ.E.G. ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Ö. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.
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