ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:00

Manavgat’ta duyarlı öğretmen bir dramı ortaya çıkardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde yol kenarında bekleyen genç kadının dramını spor yapan bayan öğretmenin dikkati ortaya çıkardı. Genç kadının psikolojik sorunları olduğu belirlendi.

Manavgat'ta duyarlı öğretmen bir dramı ortaya çıkardı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde yol kenarında bekleyen genç kadının dramını spor yapan bayan öğretmenin dikkati ortaya çıkardı. Genç kadının psikolojik sorunları olduğu belirlendi.

Yürüyüşü bırakarak Zehra Gül S. isimli genç kadının yanını gelen duyarlı öğretmen, genç kadını arabalarına bindirmeye çalışanları uzaklaştırdıktan sonra jandarmayı arayarak genç kadının yanında bekledi. Jandarmanın gelmesinin ardından durumu jandarmaya anlatan Berrin Balcı, jandarma ekibi ile birlikte genç kadını alarak Manavgat Devlet Hastanesine götürdü

Olay, Sarılar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı’nda gece saat 22.00 sıralarında yol kenarındaki genç kadını gören bazı sürücülerin durarak araca bindirmeye çalışmaları, yürüyüş yapmakta olan özel bir okulda öğretmen olarak çalışan Berrin Balcı’nın dikkatini çekti. Yürüyüşü bırakarak Zehra Gül S. isimli genç kadının yanını gelen duyarlı öğretmen, genç kadını arabalarına bindirmeye çalışanları uzaklaştırdıktan sonra jandarmayı arayarak genç kadının yanında bekledi. Jandarmanın gelmesinin ardından durumu jandarmaya anlatan Berrin Balcı, jandarma ekibi ile birlikte genç kadını alarak Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Gecenin ilerleyen saati olmasına rağmen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar hastaneye gelerek genç kadının durumuyla yakından ilgilenirken, Hastane Başhemşiresi Safiye Güneş, Acil Servis Doktoru Murat yıldız ve Psikiyatrist Savaş Öztürk seferber oldu. Psikolojik problemleri olduğu belirlenen Zehra Gül S., Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan işlemlerin ardından tedavi görmesi için ambulansla polis ve sağlık görevlisi nezaretinde Konya Meram Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku