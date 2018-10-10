Manavgat’ta haciz memurlarının dövülüp zorla alıkonulduğu iddiası

Antalya’nın Manavgat ilçesinde haciz işlemi için giden icra memuru, avukat katibi ve şoför, icraya gittikleri Adil K., abisi Sakif ve annesi Fatma K. tarafından dövüldü. Yaklaşık 3 saat boyunca rehin tutulup telefonlarına el konuldukları iddia...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde haciz işlemi için giden icra memuru, avukat katibi ve şoför, icraya gittikleri Adil K., abisi Sakif ve annesi Fatma K. tarafından dövüldü. Yaklaşık 3 saat boyunca rehin tutulup telefonlarına el konuldukları iddia edilen görevlileri jandarma kurtarırken anne ve 2 oğlu çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Salı günü öğle saatlerinde Manavgat Taşağıl Çardak Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Ö.K.’ya olan borçlarından dolayı Adil ve Adem K., isimli iki kardeş için icra işlemi başlatıldı. Haciz için Çardak Mahallesi’nde 2 kardeşin evine giden 2. İcra Müdürlüğü memuru Yasin Ç., avukat A.Ö.’nün katibi Süleyman A. ve şoför Soner D. ailenin saldırısına uğradı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yasin Ç. “Birlikte borçlu Adem ve Adil K. isimli şahısların Çardak Mahallesi’ndeki evlerine gittik. Adil K.’nin evinin önünde araç içerisinde kendisine Ö. K.’ya olan borcundan dolayı haciz için geldiğimizi anlatırken annesi olduğunu öğrendiğimiz Fatma K. yanımıza gelerek bağırıp çağırmaya başladı. Adil K. ve abisi Sakif K. gelerek küfürler yağdırıp, ‘Siz gidin avukat A. Ö. gelsin. Zamanında başka avukatlarda haciz için geldi. Ağızlarını burunlarını kırıp gönderdim. Alabiliyorsanız alın’ dedi. Avukat katibi ile birlikte balkonda tutanak hazırlarken bir anda 3’ü birden bize saldırdı. 10 dakika boyunca Adil ve Sakif bize vururken anneleri de elindeki sopayla vurdu. İcra dosyasını ve tutanağı zorla elimizden aldılar. Telefonlarımızı elimizden alıp iletişim kurmamızı engellediler. 2 saat boyunca alıkoyarak bir yere gitmemizi ve birilerini aramamızı engellediler. Anne Fatma K. ‘Bunları bir yere salmayın. Kesip kör kuyuya atın’ dedi. Bu sırada araç sürücüsü arkadaşa da saldırdılar. Kalp krizi geçirme numarası yapsa da inanmadılar. Muhtar ve jandarma gelip bizi kurtardı” şeklinde konuştu.

Jandarmanın kurtardığı 3 kişi Manavgat’a gelir gelmez anne ve 2 oğlu hakkında davacı olurken, Taşağıl Jandarma ekipleri tarafından yakalanan anne Fatma ve 2 oğlu mahkemeye çıkarıldı. Anne Fatma K. oğulları Adil ve Sakif K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Mahkeme çıkışında kameralara seslenen anne ve 2 kardeş, kendilerinin hiçbir suçu olmadığını, suçsuz yere avukat A.Ü.’nün baskısıyla mahkemenin kendilerini tutukladığını iddia etti.

Mahkemenin 3 kişiyi tutuklamasının ardından Büro Memur Sen Manavgat Adliye Temsilcisi Sefa Oğuz’da basın açıklaması yaparak olayı kınadı.