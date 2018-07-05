Manavgat’ta market yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürülen yangında market ve üzerinde bulunan daire hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Side Mahallesi Yalı bölgesi Side Bulvarı üzerindeki 4 katlı binanın zemin katında bulunan bir marketin arkasındaki depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın markete sıçradı. Bölgenin tamamen duman altında kaldığı yangına olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Manavgat Belediyesine ait tankerler müdahale etti. Bölgeye tedbir amaçlı ambulanslar da gönderilirken, bulvarın her iki yönü trafiğe kapatıldı. Yangın 2 saatlik zorlu çalışmanın ardından söndürülürken, markette ve marketin üstünde bulunan bir dairede maddi hasar oluştu.