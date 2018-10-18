Manavgat’ta orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Oymapınar Mahallesi’nde saat 03.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman İşletmesine ait 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 2 su ikmal aracı ile belediyelere ait 2 tanker arazöz müdahale etti.

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