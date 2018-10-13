ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:53

Manavgat’ta otomobil palmiyeye çarptı: 1 yaralı

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobil refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı’nda Ş.Ö.’nün kullandığı 07 AAK 574 plakalı...

Manavgat'ta otomobil palmiyeye çarptı: 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobil refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı’nda Ş.Ö.’nün kullandığı 07 AAK 574 plakalı otomobil virajı alamayıp refüjde bulunan palmiyeye çarptıktan sonra geldiği yöne geri döndü. Antalya Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibinin müdahalesinin ardından araçtan çıkarılan araç sürücü Ş.Ö. yaralanmasına rağmen olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibinin müdahalesini kabul etmezken 112 ekibinin olay yerinden ayrılmasının ardından telefonla çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye götürüldü.

Diğer taraftan kaza yapan Ş.Ö.’nün 2017 yılında karıştığı kazanın ardından ehliyetine el konulduğu, 2 ay önce ehliyetini geri aldığı bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku