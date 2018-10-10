ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:42

Manavgat’ta otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Ceren toprağa verildi

ANTALYA (İHA) – Manavgat Emniyet Müdürlüğü karşısında annesi ve ablasıyla yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ceren Aksoy, toprağa verildiPazartesi...

Manavgat'ta otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Ceren toprağa verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

ANTALYA (İHA) – Manavgat Emniyet Müdürlüğü karşısında annesi ve ablasıyla yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ceren Aksoy, toprağa verildi

Pazartesi günü annesi ve ablasıyla birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Antalya Vakıf Yaşam Hastanesinde yaşamını yitiren Küçük Hasan İlkokulu Anasınıfı öğrencisi olan 6 yaşındaki Ceren Aksoy’un cenazesi Dolbazlar mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırılan Ceren Aksoy, durumunun ağır olması nedeniyle yapılan müdahalenin ardından Antalya Vakıf Yaşam Hastanesine sevk edilmişti. Bugün sabah yaşamını yitiren Ceren Aksoy’un cenazesi hastaneden alınarak Manavgat Kavaklı Mezarlığında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne getirildi. Cenazenin Dolbazlar Mahallesi’ne getirilmesi sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Ceren Aksoy’un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Dolbazlar mezarlığında toprağa verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku