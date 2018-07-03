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03 Temmuz 2018 Salı 11:14

Manavgat’ta trafik kazası: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manavgat'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat D-400 karayolunda seyreden Murat Ç.’nin kullandığı 34 BEF 758 plakalı otomobil, önündeki araca çarpmamak için fren yaptı. Bu sırada arkasından gelen Hollandalı turist Cedric De Roon’un kullandığı 34 KP 4510 plakalı otomobil 34 BEF 758 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Melahat Ç, Derya Ç. ve 5 aylık bebek Baran Ç. yaralandı. Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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