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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:08

Manisa merkezli FETÖ operasyonları: 19 gözaltı

Manisa merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak PDY/FETÖ silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda 15 muvazzaf askerin gözaltına alındığı bildirilirken, yine FETÖ soruşturması kapsamında Manisa ve Konya’da yapılan operasyonla da 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Manisa merkezli FETÖ operasyonları: 19 gözaltı
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Manisa merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak PDY/FETÖ silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda 15 muvazzaf askerin gözaltına alındığı bildirilirken, yine FETÖ soruşturması kapsamında Manisa ve Konya’da yapılan operasyonla da 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturma dosyası kapsamında kontör telefonlarından ardışık aranma kaydı tespiti yapılan askeri personelin yakalanmasına yönelik olarak Manisa, İzmir, Ankara, Balıkesir, Aydın, Muş, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli ve Muğla illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 muvazzaf askeri personel yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada yine PDY/FETÖ Silahlı Terör Örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda soruşturma dosyası kapsamında Manisa ve Konya’da yapılan bir diğer operasyonda da, Bylock kullandığı tespit edilen N.Ş. ve S.A. ile 112 çalışanı A.A. ve veteriner A.Ö. isimli 4 şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İki ayrı operasyon sonucu gözaltına alınan 15’i muvazzaf asker olmak üzere toplam 19 kişinin sorgulanmak üzere Manisa’ya getirildiği öğrenildi.
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