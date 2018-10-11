Manisa’da 66 motosiklet trafikten men edildi

Manisa il genelinde kasksız, plakasız, çalıntı motosikletlere yönelik yapılan 2 saatlik uygulamada 66 motosiklet trafikten men edilirken, silahlı yağma suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 2 şahıs yakalandı.

Manisa il genelinde kasksız, plakasız, çalıntı motosikletlere yönelik yapılan 2 saatlik uygulamada 66 motosiklet trafikten men edilirken, silahlı yağma suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 2 şahıs yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dün 16.00 ila 18.00 saatleri arasında kasksız, plakasız ve çalıntı motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. İl genelinde yapılan uygulamada 733 motosiklet kontrol edildi, 811 şahıs ise sorgulandı. 66 motosiklet trafikten men edildiği uygulamada 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Çalıntı motosiklet kullanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Aynı uygulamada silahlı yağma suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve cezaevi firarisi olan 1 kişi olmak üzere aranan 2 şahıs yakalandı. 1 şahsa kimlik bilgilerini bildirmemekten idari işlem yapıldı. 330 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.