ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 13:59

Manisa’da 66 motosiklet trafikten men edildi

Manisa il genelinde kasksız, plakasız, çalıntı motosikletlere yönelik yapılan 2 saatlik uygulamada 66 motosiklet trafikten men edilirken, silahlı yağma suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 2 şahıs yakalandı.

Manisa'da 66 motosiklet trafikten men edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa il genelinde kasksız, plakasız, çalıntı motosikletlere yönelik yapılan 2 saatlik uygulamada 66 motosiklet trafikten men edilirken, silahlı yağma suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 2 şahıs yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dün 16.00 ila 18.00 saatleri arasında kasksız, plakasız ve çalıntı motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. İl genelinde yapılan uygulamada 733 motosiklet kontrol edildi, 811 şahıs ise sorgulandı. 66 motosiklet trafikten men edildiği uygulamada 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Çalıntı motosiklet kullanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Aynı uygulamada silahlı yağma suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve cezaevi firarisi olan 1 kişi olmak üzere aranan 2 şahıs yakalandı. 1 şahsa kimlik bilgilerini bildirmemekten idari işlem yapıldı. 330 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku