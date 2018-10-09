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09 Ekim 2018 Salı 15:45

Manisa’da drone destekli trafik uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla drone destekli trafik uygulaması yaptı.Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube...

Manisa'da drone destekli trafik uygulaması
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla drone destekli trafik uygulaması yaptı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone destekli trafik uygulaması düzenledi. Trafik kazalarının önüne geçmek ve sürücülerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada hatalı sürücüler drone ile tespit edilerek uygulama noktasında durduruldu. Uygulamada seyir halinde cep telefonuyla görüşen, emniyet kemeri takmayan, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan, kırmızı ışıkta geçen sürücüler havadan drone ile tespit edildi. Uygulama noktası birimlerinde bekleyen ekipler hatalı sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı. Uygulamada ayrıca sürücülerde trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hem uyarılarda bulunuldu hem de broşür dağıtıldı.

Drone destekli uygulamanın il genelinde sürdürüleceği bildirildi.
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