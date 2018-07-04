Manisa’da FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda ’kadın yapılanması’ içerisinde olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar’da 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün ’kadın yapılanması’ içerisinde oldukları iddia edilen N.N.A. (38), H.K. (42), H.Ç.B. (30), D.D. (58) ve B.Ç. (46) gözaltına alındı.Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.