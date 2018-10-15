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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:00

Manisa’da FETÖ’nün sözde gaybubet evine operasyon: 2 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şahıstan 2’si tutuklandı.

Manisa'da FETÖ'nün sözde gaybubet evine operasyon: 2 tutuklama
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şahıstan 2’si tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından takibe alınan FETÖ’nün sözde gaybubet evine düzenlenen operasyonda FETÖ’den kapatılan okul müdürü R.B., sözde Manisa İl Muhasibi, emniyetin mahrem yapılanma üyesi M.Y. ve Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama emri çıkartılan E.Ç. gözaltına alındı.

Operasyonla dağıtılan hücre evinde yapılan aramalarda dijital materyaller, drone cihazı, 3 bin 950 euro, 14 bin dolar, 18 bin 405 Türk Lirası ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Y. ve E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.B. isimli şahsın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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