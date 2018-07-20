Manisa’da gençlik kampında zehirlenme şüphesi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Şehzadeler Gençlik ve İzcilik kampında 15 genç ishal ve karın ağrısı şikayeti sonrası zehirlenme şüphesiyle Kırkağaç Devlet Hastanesine sevk edilirken, öğrencilerin 13’ünün taburcu edildiği 2’sinin ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Şehzadeler Gençlik ve İzcilik kampında 15 genç ishal ve karın ağrısı şikayeti sonrası zehirlenme şüphesiyle Kırkağaç Devlet Hastanesine sevk edilirken, öğrencilerin 13’ünün taburcu edildiği 2’sinin ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Şehzadeler Gençlik ve İzcilik kampındaki 147 öğrenciden bir kısmında sabah saatlerinde ishal ve karın ağrısı başladı. Bunun üzerine kamptaki sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle Kırkağaç Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneden yapılan tedavilerinin ardından 15 öğrenciden 13’ü taburcu edilirken 2 öğrenci ise müşahede altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, rahatsızlığın nedenini tespit etmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri su ve gıdalarla ilgili numuneleri alarak tahlile gönderdi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.