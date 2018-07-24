Manisa’nın Salihli ilçesinde içme suyu deposundaki otomasyon sistemine bağlı 2 adet akü çalınınca mahalleli 6 saat susuz kaldı.Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi civarında bulunan ve Mersinli Mahallesi’nin içme suyunu sağlayan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait su deposundaki otomasyon sistemine bağlı 2 adet akü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Olay sonrası bin 600 nüfuslu Mersinli Mahallesi’ne 6 saat su verilemezken, MASKİ ekiplerinin sorunu gidermesi ile mahalleye yeniden su verilmeye başlandı. Jandarma, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Manisa’da hırsızlar mahalleyi susuz bıraktı
Manisa’nın Salihli ilçesinde içme suyu deposundaki otomasyon sistemine bağlı 2 adet akü çalınınca mahalleli 6 saat susuz kaldı.Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi civarında bulunan ve Mersinli Mahallesi’nin içme suyunu sağlayan Manisa...