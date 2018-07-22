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22 Temmuz 2018 Pazar 19:16

Manisa’da orman yangını

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 50 dönümlük çamlık orman zarar gördü.Yangın, saat 15.00 sıralarında Osmancalı Mahallesi’nde bulunan Siyekli sulama barajının hemen yanındaki ormanlık arazide meydana...

Manisa'da orman yangını
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 50 dönümlük çamlık orman zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Osmancalı Mahallesi’nde bulunan Siyekli sulama barajının hemen yanındaki ormanlık arazide meydana geldi. Çıkan yangını gören mahalledeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Yangına 3 helikopter, 1 uçak, 25 arazöz, 120 kişilik yer ekibi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ile müdahale edildi. Yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alınan yangın nedeniyle 50 dönümlük çamlık orman zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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