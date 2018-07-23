ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:00

Manisa’da orman yangını

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm çam ormanı zarar gördü.

Manisa'da orman yangını
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm çam ormanı zarar gördü.

Yangın, Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarıçobanisa Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanın yanında bulunan kırsalda henüz nedeni belirlenemeyen ot yangını çam ağaçlarına sıçrayınca yangın büyüdü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Orman İşletme Şefliğine ait 5 helikopter, 1 amfibik uçak, 25 arazöz ve 4 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı. Yangında 50 dönümlük çam ormanı zarar gördü.

Yangını ilk gören mahalle sakinlerinden Aydoğan Mersinli, "Ormanın tepesinde başladı. Önce toz gibi bir kara bulut gördüm. Sonra oradan aşağıya benim evin oraya gelesiye kadar 2 dakika sürdü. İtfaiyeye haber verdim. Yukarıdan söndürme çalışması başladı. Bizim evin sınırlarında kaldı. Sınırla çizilmiş gibi tel örgünün kenarında kaldı" dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku