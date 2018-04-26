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26 Nisan 2018 Perşembe 17:04

Manisa’da otomobil işçilere çarptı: 3 ölü

Manisa’da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin belediye park bahçe işlerinde çalışan işçilere çarpması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu’da Manisa istikametine...

Manisa'da otomobil işçilere çarptı: 3 ölü
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Manisa’da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin belediye park bahçe işlerinde çalışan işçilere çarpması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu’da Manisa istikametine giden 33 KDK 51 plakalı otomobil, Manisa girişinde Mermerciler Sitesi mevkiine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu o sırada refüjde çalışma yapan işçilere çarptı. Otomobil, hızını alamayarak aynı istikametteki bir araca, sonra da park halindeki bir başka araca çarparak durabildi.

Kazada, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı çalışan 2 işçi olay yerinde, 1’i de kaldırıldığı hastanede hayatlarını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde incelemeler sürüyor.
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