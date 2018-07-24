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24 Temmuz 2018 Salı 18:26

Manisa’da sazlık alanda 513 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sazlık alanda 513 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'da sazlık alanda 513 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sazlık alanda 513 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapancı Mahallesi Koca Orman mevkisindeki sazlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Sart Çayı ile Gediz Nehri’nin kesiştiği noktadaki sazlık alana operasyon düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramada sazlık alan içinde 513 kök kenevir bitkisi bulundu. Kenevirler yakılarak imha edilirken, jandarma ekipleri Hint kenevirlerini eken kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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