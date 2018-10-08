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08 Ekim 2018 Pazartesi 18:47

Manisa’da seyir halindeki tır alev alev yandı

Manisa’da seyir halindeki tekstil ürünleri yüklü tır alev alev yandı.Olay, Ankara-İzmir E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kula istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Ufuk Kılıç idaresindeki...

Manisa'da seyir halindeki tır alev alev yandı
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Manisa’da seyir halindeki tekstil ürünleri yüklü tır alev alev yandı.

Olay, Ankara-İzmir E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kula istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Ufuk Kılıç idaresindeki 64 AG 148 plakalı tekstil ürünleri yüklü tırın kabin kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdan yola atlayan sürücü Kılıç, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Ankara-İzmir yönüne trafik tek yönden verildi.
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