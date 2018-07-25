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25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:53

Manisa’da şüpheli ölüm

Manisa’nın Demirci ilçesinde yaşayan bir kadın çalıştığı tarlada kocası tarafından ölü bulundu.

Manisa'da şüpheli ölüm
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Manisa’nın Demirci ilçesinde yaşayan bir kadın çalıştığı tarlada kocası tarafından ölü bulundu.

Olay, Manisa’nın Demirci ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Minnetler Mahallesi’nde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Yetiş E. (52) dün sabah eşi Mustafa E. ile birlikte Minnetler Mahallesi yakınlarında bulunan Almacık yaylası mevkinde bulunan sebze ve meyve yetiştirdiği tarlasına gitti. Sonrasında Mustafa E. çevre mahallelerdeki tarım siparişlerini yerine getirmek için tarladan ayrıldı. Aradan geçen birkaç saatin ardından bölgede meydana gelen sağanak yağış nedeniyle aldığı sipariş işlerde çalışamayan Mustafa E. Minnetler Mahallesi’ndeki evine döndü. Yağışa rağmen eşi Yetiş E.’nin eve gelmediğini gören Mustafa E. eşini aramak üzere yeniden Almacık yaylasında bulunan tarlasına gitti. Tarlada güneşten korunmak amacıyla yaptıkları barınağın altında eşi Yetiş E.’yi hareketsiz şekilde yattığını gören Mustafa E. eşine kalkması için seslendi. Mustafa E., eşi Yetiş E.’yi uyandırmak için yanına gittiği sırada hayatını kaybettiğini anladı. Mustafa E.’nin haber vermesi üzerine olay yerine Demirci İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler gelerek inceleme yaptı.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Yetiş E.’nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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