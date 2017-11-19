Manisa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, Manisa’nın Akhisar ilçesi Yeni Garaj mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,...

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa’nın Akhisar ilçesi Yeni Garaj mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar’dan Balıkesir istikametine gitmekte olan Mehmet Ş. yönetimindeki 45 HB 2545 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Kahraman Fatih E. yönetimindeki 45 YA 5070 plakalı otomobil ile kafa kafa çarpıştı. Kazada sürücü Kahraman Fatih E. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Mehmet Ş. ve Şahin K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kahraman Fatih E.’nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



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Kaza ile ilgili soruşturma devem ediyor.