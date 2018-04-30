Manisa’da trafik kazası: 1 ölü

2 çocuk babası olan Yunus Emre Metin, yıllarca Selendi Belediyespor’da top koştururken kaptanlığını da yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde bir otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.Kaza, Selendi ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden Selendi istikametine...

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