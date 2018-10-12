Manisa’da uyuşturucu satıcısı 3 zanlı tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda toplam 237 gram farklı uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine...

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda toplam 237 gram farklı uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaşehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik 3 ayrı adreste operasyon gerçekleştirdi. Narkotik köpeği ’Asi’nin de eşliğinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 237 gram farklı uyuşturucu madde, 4 adet tabanca, hassas terazi ve 8 bin 415 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.