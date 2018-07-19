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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:51

Manisa’da zehirlenme şüphesi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki bir mobilya fabrikasında dün akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 104 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da zehirlenme şüphesi
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki bir mobilya fabrikasında dün akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 104 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasında akşam yemeği yiyen bazı işçiler rahatsızlandı. 92 işçi 112 Acil Servis ekiplerince, 12 işçi ise kendi imkanlarıyla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle Manisa Devlet Hastanesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim Araştırma Hastanesi, Saruhanlı Devlet Hastanesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Özel Grandmedical Hastanesi ve Özel 8 Eylül Hastanesine kaldırılan toplam 104 işçinin tedavisi devam ederken işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan dün akşam yemeği menüsünde ezogelin çorba, çökertme kebabı, peynirli erişte ve ayran bulunduğu öğrenilirken, fabrika önünde 2 adet 112 Acil Servis ambulansı ve bir UMKE ekibi de tedbir amaçlı bekletiliyor.

Zehirlenme şüphesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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