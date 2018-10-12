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12 Ekim 2018 Cuma 18:09

Manisa’da zincirleme kaza: 5 yaralı

Manisa’da halk otobüsü, okul servis aracı ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan okul servisinde öğrenci olmaması olası bir faciayı önledi.

Manisa'da zincirleme kaza: 5 yaralı
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Manisa’da halk otobüsü, okul servis aracı ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan okul servisinde öğrenci olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzeri Merkez Efendi Devlet Hastanesi karşısında İzmir yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde İzmir yönüne doğru seyir halinde olan M.K. idaresindeki 09 YR 727 plakalı otomobil yanındaki İ.G. idaresindeki 45 J 0548 plakalı okul servisine sağdan çarptı. Servis aracı yan taraftaki halk otobüsüne çarpmamak için kaldırıma çıkarken kaldırımdaki ağacı söküp anca durabildi. Okul servisine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek olduğu yerde dönüp durakta bekleyen İ.Y. idaresindeki 45 D 0069 plakalı halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan şoför M.K. ile birlikte 2 kişi ve halk otobüsünde de 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten aktığı yolda, yaralılar M.K., H.A., S.Ş., M.E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim Araştırma Hastanesi ve Manisa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlardan okul servisinin boş olması olası bir faciayı önledi. Kazanın ardından servis ve şehir içi otobüsünde hafif derecede hasar meydana gelirken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kazaya karışan otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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