Mantar toplamak isterken canından oldu

Denizli’nin Çameli ilçesinde mantar toplamak için kayalıklara çıkan adam dengesini kaybederek metrelerce yüksekten aşağı düşüp hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Çameli ilçesi Karafilli mevkisinde mantar toplamak için kayalıklara...

Denizli’nin Çameli ilçesinde mantar toplamak için kayalıklara çıkan adam dengesini kaybederek metrelerce yüksekten aşağı düşüp hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Çameli ilçesi Karafilli mevkisinde mantar toplamak için kayalıklara tırmanan Ömer Sönmez (62) dengesini kaybederek metrelerce yüksekten aşağı düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekibi geldi. Olay yerine gelen ekipler Sönmez’in öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.