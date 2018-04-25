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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:26

Mardin şehidi Karaman dualarla uğurladı

Mardin’de çatıda terör saldırılarına karşı tedbir alırken düşerek şehit olan 28 yaşındaki özel harekat polisi Kubilay Karaman için özel harekat şube müdürlüğünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.13 gün önce Mardin...

Mardin şehidi Karaman dualarla uğurladı
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Mardin’de çatıda terör saldırılarına karşı tedbir alırken düşerek şehit olan 28 yaşındaki özel harekat polisi Kubilay Karaman için özel harekat şube müdürlüğünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

13 gün önce Mardin Müzesi açılışında terör saldırılarına karşı çevre güvenliği tedbiri almak üzere çatıda görev yaptığı sırada düşen özel harekat polisi Kubilay Karaman kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Karaman, meslektaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Ayten Karaman elinde Kur’an-ı Kerim ile baba Vedat Karaman ise dimdik durarak oğlunu son yolcuğuna uğurladı.

Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Altan Er, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, şehidin annesi Ayten Karaman, babası Vedat Karaman, erkek kardeşi Ahmet Karaman, Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu ve üyeleri, özel harekat polisleri, jandarma ve emniyet mensupları katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından dualar edilerek helallik istendi. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Erzurum’a uğurlandı.
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