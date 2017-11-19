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19 Kasım 2017 Pazar 12:09

Mardin ve Şırnak’ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütünden kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Mardin ve Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütünden kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

TSK, Mardin Nusaybin’de 1, Şırnak Uludere’de 1 olmak üzere toplam 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Diğer yandan, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, Mardin Nusaybin’de 1, Hakkari Şemdinli’de 2 ve Tunceli Hozat’ta 4 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 7 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

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