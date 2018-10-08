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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:49

Mardin’de hava destekli ’Kılıç-40 Özel Birlik’ operasyonu

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsal alanında bulunan Dibek Mahallesi sözde Bagok bölgesinde hava destekli ’Kılıç-40 Özel Birlik’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda bomba yapımında kullanılmak üzere 8 adet tüpün yanı sıra çok sayıda...

Mardin'de hava destekli 'Kılıç-40 Özel Birlik' operasyonu
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Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsal alanında bulunan Dibek Mahallesi sözde Bagok bölgesinde hava destekli ’Kılıç-40 Özel Birlik’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda bomba yapımında kullanılmak üzere 8 adet tüpün yanı sıra çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada Nusaybin ilçesi kırsal alanında bulunan Dibek Mahallesi sözde Bagok bölgesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak icra edilen operasyonda, hava destekli Kılıç-40 Özel Birlik operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinin ardından, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan geniş çaplı arama tarama faaliyetinde birçok barınak ve sığınaklarda yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-4 piyade tüfeği, 8 Adet 12.7 milimetre dolu mühimmatı, 2 adet keskin nişancı silah dürbünü, 1 adet monte etmek için kullanılan kelepçe, 1 adet susturucu M4, 5 adet M-4 piyade tüfeği şarjörü, 148 adet 5,56 milimetre fişek, 2 adet taarruz tipi el bombası, 2 adet tabanca şarjörü, 30 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 adet termal dürbünü, 10 adet hafıza kartı, 4 adet radyo, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet telsiz, 5 adet cep telefonu, 8 adet büyük tüp, 20 kilogram amonyum nitrat, 1 adet silah gezi ve bir miktar örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçildi" denildi.
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